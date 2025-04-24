Özcan Deniz ve eşinden çadırlı önlem

İstanbul bir kez daha doğanın sert yüzüyle karşı karşıya kaldı. 3.9 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik sarsıntı, şehri adeta ayağa kaldırdı. Bu korkutucu gelişmelerin ardından, ünlü isimler yaşadıkları paniği sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başladı.

GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcısı eşi Samar Dadgar ile birlikte aldıkları önlemle dikkat çekti. Çift, İstanbul'daki lüks villalarının bahçesine çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeyi tercih etti. Samar Dadgar'ın Instagram'da paylaştığı hikâyede, bahçede kurulan büyük bir kamp çadırı, içeriye serilen halılar ve mum ışıkları dikkat çekti. Dadgar paylaşımına, "Bahçede çadırda uyumak" notunu düştü.