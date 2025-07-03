Özel Jet Kazası: Arama Kurtarma Başlatıldı

Bayburt, Rize ve Erzurum kırsalının kesişim noktasında bir özel jetin düşmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesiyle Bayburt ve Erzurum sınırında yer alan dağlık alana düştüğü belirlenen özel jet için AFAD, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Rize'nin İkizdere ilçesinde de eş zamanlı olarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AKUT ve İDAK ekipleri ise İkizdere ilçesine bağlı Bayburt ve Erzurum yaylalarında arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rize'de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - RİZE