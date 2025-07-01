Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü - Son Dakika
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Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman\'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
01.07.2025 15:55
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Hz. Muhammed'e yönelik çirkin bir karikatür yayımlayan Leman dergisi hakkında soruşturma başlatılmasının ardından siyasilerden peş peşe tepkiler geliyor. CHP'de Mansur Yavaş, "İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir" derken Genel Başkan Özgür Özel ise, "Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum" dedi.

Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik skandal karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çizimi yapan D.P, grafiker C.O, yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A.Y'nin gözaltına alındığını açıkladı.

YAVAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Skandal karikatüre tepki yağarken Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Leman dergisinin karikatürüne ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, "İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir" dedi. Yavaş, "Her şartta hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmek, bu milletin her bir ferdinin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"AYRIŞTIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN OLMALIYIZ"

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak vicdanını yaralar. İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir. Çünkü bu topraklarda birlikte yaşamanın, bir arada kalmanın en güçlü harcı; karşılıklı saygı ve sağduyudur. Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır. Bu nedenle bizler; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilde ısrarcı olmalıyız. Her şartta hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmek, bu milletin her bir ferdinin sorumluluğudur."

ÖZGÜR ÖZEL: KANATLAR TAKILMIŞ MELEK GÖRÜYORUM

İstanbul'da bir etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada skandal karikatürün yayımlandığı Leman dergisini savundu. Özel, "Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum, bir başka öldürülmüş melekle karşılaşıyor, gökyüzünde tanışıyorlar "Selamın Aleyküm ben Muhammet' diyor. Orada Muhammed, Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz.Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur, gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli'dir. 'Peygamberlerin adını alanlar ölüyor' diye resmedilmiş bir karikatür ama kolay! Saldırın LeMan'a! Hz.Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek!" ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü - Son Dakika

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