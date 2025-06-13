Özge Bedir'in Cinayetinde Çarpıcı İfadeler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Özge Bedir'in Cinayetinde Çarpıcı İfadeler

13.06.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tülay A. ve Adnan B.'nin ifadeleri cinayetin arka planını ortaya koydu. Üç kişi tutuklandı.

Özge Bedir cinayetin perde arkası savcılık ifadelerinde ortaya çıktı

Öldürülen kadının kocası Adnan B., "Her defasında Seray'a kandım, evli olduğum halde ilişkimiz yeniden başladı"

Cinayet zanlısı Tülay A., "Özge bıçakla saldırdı, kendimi korumak istedim"

BURDUR - Evine gittiği kadını çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Tülay A. savcılıkta verdiği ifadesinde 'Özge bıçakla saldırdı, kendimi korumak istedim' derken, ölen Özge Bedir'in eşi Adnan B. ise "Her defasında Seray'a kandım, evli olduğum halde ilişkimiz yeniden başladı" diyerek olayla ilgisi olmadığını savundu.

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay, bir sitenin birinci katında kanlı bitti. 22 yaşındaki Tülay A., arkadaşı Seray Ö. ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin evine gitti. Site önünde bekleyen Seray Ö.'nün aksine, Tülay A. apartmana çıkarak Adnan'ın eşi Özge Bedir ile görüşmek istedi. Kapıda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay A., çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra Seray Ö. tarafından yapılan 112 ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Özge bıçakla saldırdı, kendimi savundum"

Olayla ilgili savcılığa ifade veren Tülay A., öldürülen Özge B.'nin, arkadaşı Seray Ö.'nün sevgilisi Adnan B.'nin eşi olduğunu söyledi. Olay günü Seray'a gelen tebligat üzerine yürüyüşe çıktıklarını, bu sırada Adnan'la yapılan telefon görüşmesinde Özge'nin evde yalnız olduğunun anlaşıldığını aktardı. Konuşmayı kendisinin yapmasına karar verildiğini belirten Tülay A., "Eve girer girmez Özge elindeki bıçakla bana saldırdı, ellerimi kesti. Kendimi savunmak için karşılık verdim. Boğazından kan geldiğini gördüm. Bıçağı alıp evden çıktım" dedi.

"Bıçak bana ait değildi, olay kendiliğinden gelişti"

Olay sonrası şok geçirdiğini ifade eden Tülay A., yaşananları Seray'a yürüyüş sırasında parça parça anlattığını ve daha sonra 112'ye haber verdiklerini söyledi. "Bıçak bana ait değildi, olay kendiliğinden gelişti" diyen Tülay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istediğini belirtti.

"Adnan, Özge'nin evde yalnız olduğunu söyledi"

Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan Seray Ö., savcılıktaki ifadesinde Adnan B. ile üç yıldır gönül ilişkisi yaşadığını, Adnan'ın evli olduğunu ilişkinin ikinci yılında öğrendiğini belirtti. Eşi Özge Bedir'in ilişkiyi kendisinin araması ve fotoğraf göndermesiyle öğrendiğini söyledi. Olay günü evine gelen tebligat sonrası Adnan ile görüştüğünü belirten Seray Ö., Adnan'ın kızını alarak evden çıktığını ve Özge'nin evde yalnız olduğunu söylediğini anlattı. Bu bilgi üzerine arkadaşı Tülay A. ile Özge'nin evine gittiklerini belirten Seray Ö., "Ben uzakta bekledim, konuşmayı Tülay yapacaktı. Kısa süre sonra şok içinde geri döndü. Ellerinden kan geliyordu. Özge ile arbede yaşandığını, boğazından kan geldiğini ama nefes aldığını söyledi" dedi.

Seray Ö., olay sonrası 112'yi kendisinin aradığını, Özge'nin adresini verdiğini belirtti. Tülay'ın daha sonra kıyafet değiştirdiğini ve yanında bıçak olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Seray Ö., Adnan'ın kendisine şiddet uyguladığını, gönül ilişkisini zorla sürdürmeye çalıştığını belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"Seray'a kandım, ilişki yeniden başladı"

Eşi Özge Bedir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada ifade veren Adnan B., Seray Ö. ile bir yıl süren gönül ilişkisi yaşadıklarını, ancak ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Seray'ın bu durumu kabul etmeyip eşi Özge'ye ilişkilerini anlattığını, sonrasında kendisine baskı yaparak ilişkiyi sürdürmeye çalıştığını belirtti. Zorla arabaya bindirme suçlamasıyla 3 ay cezaevinde kaldığını, çıktıktan sonra Seray ve Tülay'ın özür dileyip tekrar ilişkiye başladıklarını anlatan Adnan B., olay günü tüm gün tarlada olduğunu, kızını alıp babaannesine bıraktıktan sonra tekrar çalışmaya döndüğünü söyledi. Seray'dan gelen mesaj üzerine Tülay'ın evine gittiğini, ancak kimseyi bulamadığını aktardı. Eşinin ölüm haberi abisinin telefonuyla öğrendiğini belirten Adnan B., "Ben onlara Özge evde yalnız demedim, ben her defasında Seray'ın sözlerine kandım ve ilişkiye devam ettim" sözleriyle olayla ilgisinin olmadığını savunarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

3 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tülay A., Seray Ö. ve Adnan B., "kasten öldürme" suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli V.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet sonrası 5 yaşındaki çocuğu ve henüz 36 günlük bebeğiyle geride kalan Özge Bedir'in cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özge Bedir'in Cinayetinde Çarpıcı İfadeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı

16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
21:59
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
21:54
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
21:30
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
21:22
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 16:46:12. #7.12#
SON DAKİKA: Özge Bedir'in Cinayetinde Çarpıcı İfadeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.