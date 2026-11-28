Özgür Özel'in adı geçenler arasında olduğu dosya fezleke için Ankara'ya yollandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül soruşturmasında adı geçen Özgür Özel'in de aralarında olduğu isimlere ait dosyayı fezleke düzenlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Dosyada Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek'in adı geçiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında adı geçen Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek'e ilişkin dosyayı, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Kaynak: İHA
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