Pakistan'da askeri konvoya pusu: 12 asker ve 13 terörist öldü
Pakistan'da askeri konvoya pusu: 12 asker ve 13 terörist öldü

13.09.2025 19:59
Pakistan’ın Güney Veziristan eyaletinde askeri konvoya düzenlenen saldırı sonucunda çıkan çatışmada 12 asker hayatını kaybetti, 13 terörist öldürüldü. Saldırıdan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban’ı sorumlu tutan Pakistan hükümeti, örgütün Hindistan ve Afganistan’daki Taliban yönetimi tarafından desteklendiğini öne sürdü.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Güney Veziristan eyaletinde bulunan dağlık Badar bölgesinde hareket halindeki askeri konvoya saldırı düzenlendi.

12 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin gerçekleştirdiği pusu sonucunda şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı. Yetkililer, çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybettiğini, 13 teröristin öldürüldüğünü ve en az 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

TERÖRİST SIĞINAKLARINA BASKIN: 22 ÖLÜ

Pakistan ordusu ayrıca, bugün gerçekleştirilen başka bir operasyonda Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bajaur bölgesinde terörist sığınaklarına baskın düzenlendiğini aktardı. Baskında 22 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HÜKÜMET, HİNDİSTAN VE AFGANİSTAN'I İŞARET ETTİ

Pakistan hükümeti saldırıdan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunu sorumlu tuttu. Yetkililerin açıklamasında, TTP'nin Hindistan'ın desteğiyle Afganistan'daki Taliban yönetimi tarafından barındırıldığı öne sürüldü. Pakistan ordusunun duruma ilişkin açıklamasında, "Pakistan, Afganistan hükümetinden sorumluluklarını yerine getirmesini ve topraklarının Pakistan'a yönelik terör faaliyetleri için kullanılmasına izin vermemesini beklemektedir" denildi.

İKİ ÜLKE DE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kabil ve Yeni Delhi'den yetkililer ise suçlamaları reddetti. TTP tarafından daha sonra yapılan açıklamada, grup saldırıyı üstlendi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 12345678:
    Afganistan da adam olmaz neyin peşindeler halk aç anlamak mümkün değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
