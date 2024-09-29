Pakistan'da Nasrallah Protestosu - Son Dakika
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Pakistan'da Nasrallah Protestosu

Karaçi'de binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti ve Müslüman liderlere çağrıda bulundu.

29.09.2024 17:13
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Pakistan'da düzenlenen protesto gösterisinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölmüne neden olan İsrail'e tepki gösterilirken, Müslüman ülkelerin liderlerine "gerekli rolü oynamaları" çağrısı yapıldı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. Pakistan'da düzenlenen gösteriye ise binlerce kişi katıldı. Karaçi kentinde bir araya gelen binlerce kişi, Nasrallah'ın öldürülmesine tepki gösterirken, Müslüman ülkelerin liderlerine "gerekli rolü oynamaları" çağrısı yaptı. Ellerinde Nasrallah posterleri ve Filistin bayraklarıyla Karaçi ve ülke genelinde sokağa dökülen binlerce Pakistanlı, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

"İsrail son birkaç gündür Lübnan'ın egemenliğini kabul edilemez bir şekilde ihlal etmekte"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Orta Doğu'daki artan İsrail maceracılığını güçlü bir şekilde kınıyoruz. İsrail'in sivil nüfusa yönelik sınırsız saldırıları ve uluslararası hukuku hiçe saymaları alarm verici seviyelere ulaştı" denildi.

Bakanlık açıklamasında "İsrail son birkaç gündür Lübnan'ın egemenliğini kabul edilemez bir şekilde ihlal etmekte, sürekli olarak sivil nüfus merkezlerini hedef almakta ve ülkenin istikrarı ile güvenliğini zayıflatmaktadır. İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, İnsan Hakları, Orta Doğu, Pakistan, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da Nasrallah Protestosu - Son Dakika

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