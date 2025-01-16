Pamukkale'de Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika
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Pamukkale'de Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Pamukkale\'de Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar hastanelere sevk edildi, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

16.01.2025 17:03  Güncelleme: 17:04
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kaza neticesinde araç kullanılamaz hale gelirken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kınıklı şube itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişiyi yoğun çabalarından ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavileri süren 3 yaralının durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza neticesinde araç kullanılamaz hale gelirken 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukkale'de Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika

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