Pansiyonda yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Pansiyonda yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi kurtarıldı

Elazığ'da bir pansiyonda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 23:22
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Pansiyonda yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir pansiyonda yangın çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile kurtardı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı pansiyonun 4'üncü katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da dumandan etkilenen 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pansiyonda yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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