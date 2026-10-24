Paris\'te müzeler kapandı, Fransa genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi

Fransa'nın başkenti Paris'te polis ve jandarma, yetkililerin şiddete dönüşebileceğinden endişe ettiği protestolar öncesinde sokaklara konuşlandı.

Fransa hükümeti, geçtiğimiz hafta sonu ülke çapındaki gösteriler sırasında patlak veren şiddet ve yağmalama olaylarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bugün ülke genelinde düzenlenmesi beklenen geniş çaplı gösteriler nedeniyle 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Başkent Paris'te sokaklara konuşlandırılan polis ve jandarma yoğunluğu dikkat çekti. Paris'te yerel saatle 14.00-19.00 arasında izin verilen yürüyüş, Porte d'Italie'den başlayıp Porte de Vincennes'e kadar devam edecek.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Vincennes'deki polis okulunu ziyaretinde polis memurlarına hitap ederek, "Bugün uzun bir gün olacağını biliyorsunuz. Biliyoruz ki işletmelere saldırmak, yağmalamak, kurumlara saldırmak veya iç güvenlik güçlerine saldırmak gibi olay çıkarmaya çalışacak birbirinden farklı gruplar muhtemelen olacaktır. Kesinlikle taviz vermeyeceğiz, son derece hızlı tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Müzeler ve işletmeler kapalı

Gösteri öncesi Louvre, Orsay Müzesi, Picasso Müzesi ve önemli bir Cezanne sergisinin yer aldığı Grand Palais de dahil olmak üzere büyük müzeler kapatıldı.

Geçtiğimiz hafta sonunun en hareketli noktalarından biri olan Paris'teki Place de la Republique yakınlarındaki mağazalar da vitirinlerini metal ve ahşap panellerle kapatarak yağmaya karşı önlem aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu Fransa genelinde yaklaşık 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.