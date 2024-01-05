Park halinde freni boşalan otomobil, dükkana daldı... O anlar kamerada

BOLU - Bolu'da Büyücami Mahallesi'nde yokuşa park edilen ve freni boşalan araç, yokuştan aşağı hareket ederek dükkana daldı.

Kaza, Büyükcami Mahallesi'nde İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi'nde 14 DD 296 plakalı otomobilini park eden İsmail Cangüleç araçtan indi. Bir süre sonra park halindeki araç, yokuştan geriye doğru hareket etti. El freni boşalan araç cadde üzerinde bulunan çikolatacı dükkanına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada freni boşalan araç çarptığı dükkanın kapısını paramparça yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Freni boşalan aracın geri geri geldiği esnada cadde üzerinden araç ve yaya geçmediği fark edildi.

İsmail Cangüleç, "Aracın el frenini çekmiştim. Viteste de takılıydı. Nasıl oldu anlamadım" dedi.

Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.