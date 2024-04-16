Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü
SİVAS - Sivas'ta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki otomobile çarptı, daha sonra da takla attı.
Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.T.B. idaresindeki 58 HF 677 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 60 BA 135 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 58 HF 677 plakalı otomobil ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içeresinden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Tunceli'de doktor sevgilisiyle balkonda birlikte olurken aşağı düşüp hayatını kaybettiği iddia edilen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen genç doktor, "Evimde buluştuk, alkol aldık. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan heykel, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Olayın faili veya faillerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği 11 boş kovan bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen orman yangınına Yalova ve Bursa'dan gelen ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran bir şahıs, motosikletteki 2 kişiye ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan 4 araç da mermi isabet etti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Emniyet Müdürü olayları yerinde inceledi. Soruşturma devam ediyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, ata taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek eziyet eden 2 kişiye 14 bin 432 lira para cezası uygulandı. Göle Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı tespit ve inceleme sonucunda, şahısların M.K. ve M.T.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.
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