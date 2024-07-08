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Park halindeki araçlara çarpan şoför ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde nedeni bilinmeyen bir olaydan ötürü bir şoför park halindeki iki otomobile çarptı. Olayın ardından şoför ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Olay, Keçiören'in Esertepe semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nedeni bilinmeyen bir olaydan ötürü bir şoför park halindeki iki otomobile çarptı. Otomobillerinin kullanılamaz hale geldiğini gören araç sahipleri ile şoför karşı karşıya geldi. Tartışmayı, araya giren vatandaşlar ayırdı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.