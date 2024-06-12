Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki Galericiler Sitesinde meydana geldi. Kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

12.06.2024 19:41
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Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki Galericiler Sitesinde meydana geldi. Sitede park halinde bulunan ve bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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