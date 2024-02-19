Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp

Uşak'ta park halindeki otomobilin bilinmeyen bir sebepten ötürü hareket ederek gölete uçması sonucu, araçta bulunan iki kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğeri ise kayboldu. Olay, Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. R.K. ve G.K., içinde bulundukları otomobili gölet kıyısına park etti. Aracın hareket ederek göle uçması sonucu G.K. kıyıya çıkarken, R.K. kayboldu. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek R.K.'yi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

19.02.2024 04:26  Güncelleme: 04:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp

UŞAK - Uşak'ta park halindeki otomobilin, bilinmeyen bir sebepten ötürü hareket ederek gölete uçması sonucu araçta bulunan iki kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğeri ise kayboldu.

Olay, Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. ve G.K., içinde bulundukları otomobili Karaağaç Gölet'i kıyısına park ettiler. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aracın hareket ederek göle uçması sonucu, G.K. kendi imkanları ile kıyıya çıkarken, R.K. ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek R.K.'yi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp
Kaynak: İHA

Jandarma, Uşak, AFAD, Olay, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:51:14. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobil gölete uçtu: 1 kişi kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement