Park halindeki otomobile çarpıp böyle takla attı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Park halindeki otomobile çarpıp böyle takla attı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı. Sürücünün yaralandığı kaza anı kameraya anbean yansırken, yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kestel, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. E.P. idaresindeki 16 ACZ 46 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken park halindeki 16 LCU 30 plakalı araca çarpıp takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücünün yardımına koşan çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

04.06.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki otomobile çarpıp böyle takla attı

Sürücünün sıkıştığı kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı. Sürücünün yaralandığı kaza anı kameraya anbean yansırken, yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kestel, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. E.P. idaresindeki 16 ACZ 46 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken park halindeki 16 LCU 30 plakalı araca çarpıp takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücünün yardımına koşan çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Namık Kemal, İtfaiye, Kestel, Bursa, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki otomobile çarpıp böyle takla attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobile çarpıp böyle takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement