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Parkta oynayan kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir parkta oynayan kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı. Vücudunda çeşitli ısırıklar bulunan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kudüs parkında meydana geldi. Oyun oynadığı sırada sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, oyun oynadığı sırada bir kız çocuğuna saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kız çocuğu kaçmak istemede köpeklerin saldırısından kurtulamadı. Vatandaşların yardımı ile kurtarılan kız çocuğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.