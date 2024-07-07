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Patlamada yaralanmıştı 2 ay sonra yaşamını yitirdi

Orman İşletmeye ait depoda yaşanan patlamada ölü sayısı ikiye yükseldi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda boya varilinin patlaması neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Faik Yarımbaş, iki ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yarımbaş'ın ölümü ile birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda 6 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda Selçuk Yılmaz, Faik Yarımbaş ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen Selçuk Yılmaz, 13 Mayıs 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti. Üç çocuk babası Yılmaz, Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan tören sonrasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Olayda ağır yaralanan ve yine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen Faik Yarımbaş'tan da acı haber geldi. Hayatını kaybeden Yarımbaş'ın cenazesi, Akyazı Kayabaşı Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Patlama anı kameraya yansıdı

Öte yandan, ölü sayısının ikiye yükseldiği olay anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde depodaki, ağaç damgalamada kullanılan boya varilinin adeta bomba gibi patladığı anlar yer alıyor.