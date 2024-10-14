Patnos'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı

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Patnos'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ağrı- Van karayolunda, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen bir bölümde, 65 AE 151 plakalı minibüs ile 33 PM 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da bulunan 10 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çekicilerle araçların kaldırılmasının ardından temizlik çalışmaları yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.