Pazara gitti, mücevherleri çalındı, hamile hırsız serbest kalınca isyan etti - Son Dakika
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Pazara gitti, mücevherleri çalındı, hamile hırsız serbest kalınca isyan etti

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Bursa'da pazara giden bir aile, eve döndüklerinde ziynet eşyalarının, dövizlerinin ve parasının çalındığını fark etti. Polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı ancak hamile olduğu gerekçesiyle şüpheli serbest bırakıldı. Aile, duruma isyan ederek hamile kadınların suç işleyip serbest kalmasına tepki gösterdi.

10.07.2024 13:54
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Pazara gitti, mücevherleri çalındı, hamile hırsız serbest kalınca isyan etti

Kadın hırsızlar hamileyken suç işliyor, bebek bahanesiyle serbest kalıyorlar

Ziynetleri giden aile: "Hayatımızın en pahalı pazarı oldu"

BURSA - Bursa'da pazara giden aile, eve geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ziynet eşya, döviz ve yüklü miktarda parasının çalındığını güvenlik kameralarında da izleyen ailenin ihbarı sonrası polis şüphelileri kısa sürede yakaladı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli hamile olduğu için serbest bırakılırken ev sahibi Soner Uğuz duruma isyan ederek, 'Önce hamile kalıyorlar, daha sonra hırsızlık yapıyorlar' dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. 29 Kasım günü eşiyle birlikte pazara giden Soner Uğuz alışverişini tamamladıktan sonra eve geldi. Yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını gören Oğuz, çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki parasının olmadığını fark etti. Durum üzerine güvenlik kamerasına izleyen aile durumu hemen polise bildirdi. Yaklaşık 500 bin TL zararı olan Uğuz, duruma isyan etti.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Polis, hırsızlık yapan şüphelinin kimlik tespitlerinin ardından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Z.İ., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Z.İ. hamile olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

'Hayatımızın en pahalı pazarı olduğu'

Kadınlar hamileyken suç işleyip, hamilelik yasasından çıkıyorlar diyen Soner Uğuz, "Olay 27 Aralık 2023 tarihi Pazartesi günü saat 15.30 civarı maalesef hırsızlık vakasıyla karşılaştık. Hayatımızın en pahalı pazarı oldu. Yarım milyona bir zararımız var. Dolar, altın ve Euro vardı. Polisler geldi ve biz suçluları en kısa sürede yakalattık ama olan yine bize oldu. Sonraki süreçte ise suçu işleyen kadının hamile olduğu için hamilelik yasasından serbest bırakıldı. İnsanların zoruna giden şey en çok da bu oluyor. Yakın zamanda ev almıştım, borçlarım vardı. Herkes benden haklı olarak, borçlarını istiyor. Kimseye borçlarını ödeyemez oldum. İşlerim durmuş vaziyette. Herkes bana telefon açıyor, ama benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. İnanılmaz derecede mağdurum. Bursa'da gitmediğim yer kalmadı. Ulaşabildiğim tüm yerlere durumumu anlattım. Hiçbir yerden dönüş alamadım. Yarım milyona yakın zararım hiçbir şekilde karşılanmadı. Şahıslar maalesef dışarıda elini, kolunu sallayarak geziyorlar. Benim gibi birçok mağdur var. Psikolojimiz bozuldu. Suçlulardan davacı oldum. Bu şahısların 70'e yakın dosyası olmasına rağmen elini, kolunu sallayarak nasıl geziyor. Yanlarında 10-11 yaşlarında çocuk da vardı. Bu çocukları küçükken yetiştirip, piyasaya sürüyorlar. Kadınlar hamileyken suç işleyip, hamilelik yasasından çıkıyorlar" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA

Bursa, Yargı, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pazara gitti, mücevherleri çalındı, hamile hırsız serbest kalınca isyan etti - Son Dakika

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