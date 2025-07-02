İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy semt pazarında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı saatlerde, bir kadın başka bir müşteriye ait pazar çantasından gizlice biber aldı.
Durumu fark eden pazarcı esnaf, kadını çevredekilerin önünde uyardı ve hırsızlık yaptığını ileri sürdü. Pazarcının sert tepkisiyle karşılaşan kadın, çevredekilerin de dikkatini çekti. Olay kısa sürede pazar yerinde gerginliğe neden oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı - Son Dakika
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