Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için Yüksekova\'da uğurlama töreni düzenlendi

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden 6'sı törenle memleketlerine uğurlandı.

6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Naaşların tören alanına getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri tek tek okundu. Yapılan duanın ardından Şehit İsth. Üsteğmen Ege Akar'ın naaşı İzmir'e, Şehit Müht. Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın naaşı Malatya'ya, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın naaşı Aksaray'a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in naaşı Bitlis'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın naaşı Balıkesir'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Güntekin'in naaşı İstanbul'a uğurlandı.

Şehitleri uğurlama törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi, Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, asker ve polis erkanı katıldı. - HAKKARİ