Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan\'ın naaşı Amasya\'ya getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi.

Amasya Merzifon Havaalanı'nda karşılanan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı, baba ocağı Taşova ilçesine yüzlerce aracın korteji eşliğinde getirilerek Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi Zeynep, annesi Hava, babası İbrahim Aslan ve kardeşleri şehidi Taşova Devlet Hastanesi'nde gözyaşlarıyla karşıladı. Ailenin acısını yanlarındaki askerler paylaştı. Şehidin, Çakırsu'daki köy evine ise Türk bayrağı asıldı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk da şehidin ailesini yalnız bırakmadı. - AMASYA