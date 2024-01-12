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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı Amasya'ya getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı Amasya'ya getirildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı, Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi. Naaş, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin ailesi ve yakınları, askerlerin de desteğiyle acılarını paylaştı. Şehidin köy evine Türk bayrağı asıldı ve Amasya Valisi Yılmaz Doruk da ailenin yanında yer aldı.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan\'ın naaşı Amasya\'ya getirildi
12.01.2024 - 22:28,
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi.

Amasya Merzifon Havaalanı'nda karşılanan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı, baba ocağı Taşova ilçesine yüzlerce aracın korteji eşliğinde getirilerek Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi Zeynep, annesi Hava, babası İbrahim Aslan ve kardeşleri şehidi Taşova Devlet Hastanesi'nde gözyaşlarıyla karşıladı. Ailenin acısını yanlarındaki askerler paylaştı. Şehidin, Çakırsu'daki köy evine ise Türk bayrağı asıldı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk da şehidin ailesini yalnız bırakmadı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Amasya, Taşova, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı Amasya'ya getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı Amasya'ya getirildi - Son Dakika
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