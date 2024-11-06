Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah Ele Geçirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi. Ele geçirilenler şu şekilde; 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 2 adet tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5.56 mm mühimmat, 1 kutu 7.62 mm mühimmat, infilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 adet el dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü" denildi. - ANKARA