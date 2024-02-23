Pendik'te sabah saatlerinde işe giden baba ve engelli oğlu, aralarında kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan engelli genç saldırıda yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Pendik'te geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Olay günü Bülent A. isimli şüpheli şahıs, işe giden engelli genç Enes Keleş ve babası Nazır Keleş'e kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan engelli genç yaralanırken, silahlı saldırgan Bülent A. olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baba Nazır Keleş ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulurken, polis ekiplerinin firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"Benim engelli oğlumdan ne istedi bu insanlar"
Vurulan engelli gencin babası Nazır Keleş, "Kız verdim, kız aldım onlardan. Onların kızı sorunlu çıktı. 10 ay sonra çocuk bıraktı kaçtı. Başka şehre gitti, orda kendine ev tuttu. Boşanma davası açtı. Bu sırada bunlar tehditlere başladılar. Karakola giderek şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı aldım. Çocuk gittikten sonra benim kızıma yüklenmeye başlamışlar. Babanı, kardeşini vuracağım diyerek. Benim kızım da dayanamayarak abisinin yanına gitmiş. Olay sabahı işe gidecektik, engelli oğlumla bana pusu kurdular. Tam arabamın yanında gidecekken o da karşı sokağa arabasını park etmiş. Arabadan çıkarak bizi mermi yağdırdı 4-5 kez. Engelli oğluma da 2 kez sıkmış. Benim engelli oğlumdan ne istedi bu insanlar? Şimdi 2 ayağı da sakat kalırsa ne yapacağım ben? Adalet istiyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Baba ve Engelli Oğlu Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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