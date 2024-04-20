Pendik'te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi

Geniş Video İzle

Pendik'te park içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarında çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

20.04.2024 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi

İSTANBUL - Pendik'te park içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarında yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çocuk oyun grupları alev alev yandı. Yoğun duman ve metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik\'te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Pendik, Çocuk, Acil Durum, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 19:32:32. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement