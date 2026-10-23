Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı, 2'si hafif 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı, 2'si hafif 6 kişi yaralandı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde, iddiaya göre freni boşalan hafriyat kamyonu 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. Kazada 2'si hafif 6 kişi yaralanırken eczane kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir eczaneye daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde bulunan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Freni boşalan kamyon, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si hafif olmak üzere yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle eczane kullanılamaz hale gelirken, hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİstanbulİtfaiyeEczanePendikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı, 2'si hafif 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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