Pendik'te Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Pendik'te Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

Pendik'te bir kamyon, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara neden oldu. O anlar kamerada.

06.03.2025 00:22
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Pendik'te bir anda hareket eden kamyon, park halindeki araçları biçti

İSTANBUL - Pendik'te park halinde bulunan Hakmar firmasına ait bir kamyon, bir anda hareket etti. Hızla ilerleyen kamyon, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak adeta biçti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pendik'te Yenişehir Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre Hakmar firmasına ait olan ve sürücüsünün park ettiği kamyon, sürücü araçtan indikten bir süre sonra hareket etmeye başladı. Yolda kendi kendine ilerleyen kamyon, yolun kenarında park halinde bulunan otomobillerin arasına dalarak adeta biçti. Kamyonda ve kamyonun çarptığı otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kaza anında otomobillerde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Çıkan gürültüyü duyup iş yerlerinden sokağa çıkan otomobil sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kazaya karışan bazı araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

Otomobiline kamyon çarpan İbrahim Güler, "Arabamı iş yerinin önüne park etmiştim. Bir marketin kamyonu önündeki araçlara çarpa çarpa zincirleme kaza yaptı. benim aracımda da bayağı hasar var. Burada 6, 7 araç vardı ama yukarıdaki araçlarla beraber 12, 13 araç var galiba" dedi.

Kazada aracı hasar alan Mustafa Çelik, "Kamyonun freni patladığı söyleniyor ama araç sahibi aracında yokmuş sanırım. Araçları biçe biçe aşağı doğru geliyor. Ben çalışıyordum, güvenlikçi aradı 'kapıda kaza oldu senin araç da olabilir' dedi. Ben de dışarı çıktım ve vaziyeti gördüm. 6, 7 araç birbirine girmiş vaziyetteydi. Muhtemelen 300, 400 bin liradan aşağı bir hasar kaydı çıkmaz sanırım" diye konuştu.

Kamyonun park halindeki otomobilleri biçtiği kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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