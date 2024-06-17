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Pendik'te kavgaya karışan firari şüpheli kamerada: Ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te firari bir şüpheli silahlı kavgaya karıştı. 8 buçuk yıl yatarı olan firari şüpheli ağabeyinin kimliğini kullanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanında bulundurduğu tabanca ile arkadaşını vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin Akyol arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kavgada yaralanan Hüseyin Akyol'un 8 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve ağabeyinin kimliğini kullanarak firari şüpheli olduğu tespit edildi. Şahıs tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.