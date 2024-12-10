Pendik'te kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye ardından yol kenarındaki İBB aracı ve işçisine çarptı. Kazada işçi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında E-5 Pendik Kaynarca mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 TL 0142 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce 41 T 3326 plakalı ticari taksiye ardından yol kenarındaki 34 FPM 738 plakalı İBB aracına çarptı.
Kazada İBB işçisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle E-5 Karayolunda trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Kaza: İBB İşçisi Yaralandı - Son Dakika
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