Pendik'te Kız Arkadaş Cinayeti

Pendik'te sevgili dehşeti: Özbekistan uyruklu kız arkadaşını öldürdü

Kız arkadaşını öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Pendik'te Özbekistan uyruklu sevgilisi Vasılahon Usmanova'yı bıçaklayarak öldüren R.A. saklandığı metruk binada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova (47), birlikte yaşadığı sevgilisi R.A.(47), tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri görgü tanıklarına ulaştı. Tanıklarla görüşen polis ekipleri, ikilinin önce bağrışıp ardından kavga ettiğini ve o esnada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin sevgilisi olduğu kadını bıçakladıktan hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri şüphelinin kaçış anlarının yer aldığı kamera görüntüsüne ulaştı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 12 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir beraber yaşadıkları evde sık sık tartıştıkları öğrenildi. Cinayeti İşleyen R.A'nın polise verdiği ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.