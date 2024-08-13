Pendik'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

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Pendik'te seyir halindeki sebze yüklü kamyon yokuş aşağı indiği sırada devrildi. Kazada araçtaki sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

13.08.2024 05:13
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Pendik'te seyir halindeki sebze yüklü kamyon yokuş aşağı indiği sırada devrildi. Kazada araçtaki sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstanbul Pendik ilçesi, Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.T. hakimiyetindeki 34 DU 1032 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kamyonun içindeki sürücü M.T. ve yanındaki yolcu M.K. aracın içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun içinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcuyu kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ve yolcuyu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Pendik\'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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