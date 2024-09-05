Kadını taciz edip eşini öldüresiye dövmüşlerdi! Börekçide çalışan 2 saldırgan tutuklandı

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Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Pendik'te sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahıs ve kadının eşini darp eden 2 kişi tutuklandı.

TACİZ MESAJI SONRASI DÜKKANI BASTI

Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.10 sıralarında Sarıyer Börekçisinde çalışan İ.D. siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

U.B. ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Ö.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İ.D.'nin 'cinsel taciz', Ö.D.'nin ise 'basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.