Pendik'te sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahıs ve kadının eşini darp eden 2 kişi tutuklandı.
Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.10 sıralarında Sarıyer Börekçisinde çalışan İ.D. siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı.
U.B. ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.
Olayın ardından Ö.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İ.D.'nin 'cinsel taciz', Ö.D.'nin ise 'basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadını taciz edip eşini öldüresiye dövmüşlerdi! Börekçide çalışan 2 saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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