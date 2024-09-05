Kadını taciz edip eşini öldüresiye dövmüşlerdi! Börekçide çalışan 2 saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Kadını taciz edip eşini öldüresiye dövmüşlerdi! Börekçide çalışan 2 saldırgan tutuklandı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde sipariş götürdüğü evdeki genç kadına mesaj atarak taciz eden şahsın çalıştığı börekçiyi basan öfkeli koca, çalışanlar tarafından darp edilip bıçaklanmıştı. Genç kadını ve eşini darp eden 2 dükkan çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.09.2024 19:57  Güncelleme: 20:58
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Pendik'te sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahıs ve kadının eşini darp eden 2 kişi tutuklandı.

TACİZ MESAJI SONRASI DÜKKANI BASTI

Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.10 sıralarında Sarıyer Börekçisinde çalışan İ.D. siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

U.B. ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Ö.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İ.D.'nin 'cinsel taciz', Ö.D.'nin ise 'basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kadını taciz edip eşini öldüresiye dövmüşlerdi! Börekçide çalışan 2 saldırgan tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadını taciz edip eşini öldüresiye dövmüşlerdi! Börekçide çalışan 2 saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ismail Kaya: çok güzel bir karar. 251 2 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Tutuklu yargılanmalı 6 0
  • Fahri Sağgül: Tutuklamak önemlide yaptıklarının cezasını çekeceklermi.?? 196 1 Yanıtla
    Orçun Kömür: Tutuklamışlar işte daha ne yapacaklar 0 3
  • İsmail Akyürek: İnşallah yarın çıkmazlar 180 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Namussuzlara Acımak Yok! 176 1 Yanıtla
  • ferhat eser: Türk adaleti biran önce bize Narinide bul vicdanlara su serp doğruyu ayakta alkışlayan bir milletiz biz hiç birşey karanlıkta kalmamalı 104 6 Yanıtla
  • Mehmet Topal: fazla taciz yok elle değil filan falan deyipde 2 gün sonra dükkân açmasinlar adelet kavramı biraz gevşek Türkiye'de 98 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Adam oraya boş gitmemeliydi. Ortalığı tertemiz edecek kir, pas, leke sökücü ve her türlü mikrolara karşı ürünler bulundurmalıydı yanında. 93 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: İdam şart kanun aileyi korumalı 68 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadını taciz edip eşini öldüresiye dövmüşlerdi! Börekçide çalışan 2 saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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