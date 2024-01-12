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Pendik'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkan ticari taksinin bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

12.01.2024 - 01:06,
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Pendik'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te kontrolden çıkan ticari taksinin bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sularında Pendik sahilyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönünde seyretmekte olan Veysi D. yönetimindeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce aynı yönde seyretmekte olan otomobile daha sonra trafik işaret levhasına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takside sıkışan sürücüyü, sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik\'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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