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Pendik'te trafiği tehlikeye düşüren şahıs cezadan kaçamadı

İSTANBUL - Pendik'te, yol verme yüzünden tartıştığı sürücünün üzerine aracı süren ve kontrolsüz şekilde şerit değişikliği yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü hakkında bin 506 lira ceza kesildi.

Olay, Pendik D-100 Karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan A.Y. isimli şahıs ile bir sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Çevredeki diğer sürücülerin müdahalesiyle tartışma son buldu. Aracına binen A.Y. isimli şahıs, tartıştığı sürücünün üzerine aracını sürdü, kontrolsüz şekilde şerit değişikliği yaparak yoluna devam etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen araç sürücüsü A.Y. yakalandı. Sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği" gerekçesiyle bin 506 lira idari para cezası kesildi. Şüpheliye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için adli işlem yapıldı.