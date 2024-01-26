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Pendik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Pendik'te gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik\'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
26.01.2024 - 04:40,  Güncelleme: 04:41
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Pendik'te gece saatlerinde bir aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay saat 03.30 sularında Kaynarca Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü Semih Ç. yönetimindeki 34 GY 3264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ıslak zeminde kayarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan Semih Ç. ve Büşra U. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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