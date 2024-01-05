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Pendik'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Pendik'te seyir halindeki otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. Olay saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

05.01.2024 - 06:27,  Güncelleme: 06:29
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Pendik'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Özmenteş hakimiyetindeki Tempra marka 32 ACC 460 plakalı araç, Kaynarca mevkiine geldiği sırada virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından metrelerce sürüklendi. Kazada aracın içinde bulunan sürücü Şahin Özmenteş, yolculardan Nihat Çakar, Melike Güney ve Nur isimli kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. Olayda araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2\'si ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika


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