Pikap Çalan ABD Vatandaşına Soruşturma

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da Fas uyruklu ABD vatandaşının bayiden çaldığı pikapla E-5'te araçlara çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avcılar'da, Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D.'nin, bayiden pikap çaldıktan sonra E-5 yan yolda, araçlara çarpmasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Ekim 2024 tarihinde saat 15.35 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir otomobil bayiinden şüphelinin beyaz renkli bir suv araç çaldığı, şüphelinin sevk ve idaresindeki çalıntı araç ile Avcılar Merkez Mahallesi yan yolda kaçmak amacıyla neden olduğu 12 aracın karıştığı maddi hasarlı ve biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Fas uyruklu şüpheli N.D. Bakırköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL