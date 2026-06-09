Pınarbaşı davasında yine karar çıkmadı

Pınarbaşı Belediyesi'nin yenilenen seçimlerinin ardından CHP'nin meclis üyesi adayının uğradığı silahlı saldırıyla ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından belediye seçimleri 2 Haziran 2024 tarihinde tekrarlanmıştı. Seçimlerin ardından 21 Haziran 2024 tarihide CHP'nin belediye meclis üyesi adayı Ş.B., eski belediye başkanının kardeşi E.U. ve yeğeni M.U. tarafından darp edildikten sonra silahla yaralanmıştı. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şikayetçi Ş.B. avukatları ile tutuklu sanıklar E.U., M.U. ve avukatları katıldı. Şikayetinin devam ettiğini belirten Ş.B., 2 senedir mağduriyet yaşadığını, sağlık sorunlarının devam ettiğini ve kendi işini kendisinin göremediğini söyledi. Ş.B.'nin avukatları ise sanıkların kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını talep ederek, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Duruşmada sanık E.U. ise, olayın planlı bir olay olmadığını, ani gelişen bir olay olduğunu ifade ederek, 24 aydır tutuklu olduğunu ve ailesinin mağdur olduğunu, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Bir diğer tutuklu sanık M.U. da, ailesinin ve çocuklarının mağdur olduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Sanık avukatları ise tutukluluğunun artık infaza dönüştüğünü, tüm delillerin toplandığını ifade ederek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Savcılık makamı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep ederken, Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'nun raporunun beklenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ