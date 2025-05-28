Pizzacı Cinayetinde Ağır Ceza - Son Dakika
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Pizzacı Cinayetinde Ağır Ceza

28.05.2025 17:13
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Manisa'da pizzacıda cinayet işleyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

Pizzacıdaki cinayetin sanığına ceza yağdı

Manisa'da bir kadını öldüren birini de ağır yaralayan cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pizzacıda 1 kadının öldürüldüğü, 1 kadının ise ağır yaralandığı olayın zanlısı Ferhat Kuru, 4'üncü kez çıktığı mahkemede Sultan Zencirci'yi kasten ve tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve Gül Demir'i öldürmeye teşebbüs etme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken, sanığa indirim uygulanmadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde motokurye olarak çalıştığı pizzacıdaki Sultan Zencirci'yi öldüren ve aynı iş yerindeki Gül Demir'i ağır yaralayan Ferhat Kuru, Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan zanlı için İstanbul Adli Tıp Kurumundan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki rapor mahkemeye ulaştı. Raporda akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenirken savcılık makamı mütalaasını açıkladı.

"Sanki evde oturduğum yerden bu katliama karar vermişim gibi yargılandım"

Mütalaanın ardından mahkeme başkanı sanık Ferhat Kuru'ya son sözlerini sordu. Kuru yaptığı savunmasında "Sanki ben bu katliamı evde oturduğum yerde durup dururken karar vermişim gibi yargılandım. O dönem psikolojim bozuktu. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi. Sanık Ferhat Kuru son savunmasını yaptığı sırada olaydan ağır yaralı olarak kurtulan Gül Demir sinirlerine hakim olamayarak önce masaya vurdu ardından "Yeter" diye bağırdı. Sanık Kuru'ya bağırmaya devam eden Gül Demir mahkeme başkanı tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

Mahkeme heyeti indirim uygulamadı

Pizzacıdaki cinayette Ferhat Kuru, Sultan Zencirci'yi öldürmekten 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Gül Demir'i öldürmeye teşebbüsten 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken, sanığa hiç bir indirim uygulanmadı.

Duruşmada Kadın Cinayetlerinin Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de katılarak destek verdi.

"Sanık zihniyetine göre müteveffanın uğradığı tacizi dile getirmesi öldürülmesi için yeterli görülmektedir"

Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan Sultan Zencirci'nin avukatı Zehra Oyit, "Bugün burada olma sebebimiz Sultan Zencirci ve dosyanın diğer mağduru Gül Demir'e yönelik meydana gelen tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs olayının meydana gelmiştir. Sultan Zencirci ve Gül Demir'in kendisini red etmesinden kaynaklı olarak bunu içine sindirememiş birini öldürmüş diğerini öldürmeye teşebbüs etmiştir. Müteveffa sanık tarafından rahatsız edildiğini dile getirdiği için öldürülmüştür. Bu cinayet magazin haberi gibi lanse edilmeye çalışılmış şiddet meşru bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Maalesef bu olaydan anlayabileceğimiz üzere ülkemizde kadının hayatı erkeğin reddedilmesi kadar anlam ve önem taşımamaktadır. Kadınlar hala hayatlarının her alanında şiddete maruz kalıyor. Ölüm ve şiddet gerekçeleri farklı görülmekle beraber kadınların pek çoğu sadece kadın oldukları için ve kendilerine tanınan cinsiyet rollerinin dışına çıktıkları için şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor. Sanığın eylemleri ve söylemlerinden anladığımız kadarıyla sanık zihniyetine göre müteveffanın uğradığı tacizi dile getirmesi öldürülmesi için yeterli görülmektedir. Kadının maruz kaldığı şiddeti nasıl hak ettiğinin anlatmak üzere kurulmuş olan eşitsiz ve adaletsiz sistemin varlığını sürdürdüğü ve gerekli önlemler alınmadığı sürece kadına yönelik şiddet son bulmayacaktır" dedi.

Sanık Ferhat Kuru'ya indirim uygulanmadığını belirten Oyit, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır hiç bir indirim uygulanmamıştır. Gül demire yönelik gerçekleştirmiş olduğu tasarlayarak öldürmeye teşebbüs fiilinden dolayı 18 yıl hapis cezası verilmiş ve indirim uygulanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Olaydan ağır yaralı olarak kurtulan Gül Demir ise Kuru'nun idam edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ben şanslıydım keşke sultan da benim gibi şanslı olabilseydi. Bence idam edilmesi gerekiyordu. Bu kadar olamaz. 3 çocuğu yetim. Benim de bir çocuğum var. Hep gözümün önünde. Her gün o olayı yaşıyorum. Her gün sultanın gözümün önünde vurulmasını görüyorum" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki pizzacıda meydana geldi. Motokurye olarak çalıştığı pizzacıya gelen Ferhat Kuru, yanında getirdiği ruhsatsız silahla çalışanlardan Sultan Zencirci ve Gül Demir'e kurşun yağdırdı. Kurşunlardan 3'ü Sultan Zencirci'ye 2'si ise Gül Demir'e isabet ederken her iki kadın da kanlar içinde yere yığıldı. Kurşunların hedefi olan Gül Demir'i ayrıca bıçaklamaya çalışan Ferhat Kuru, diğer çalışanların araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sultan Zencirci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı Gül Demir'i ambulansla hastaneye sevk etti. Yoğun bakıma alınan Demir, uzun süren tedavi süreci ardından taburcu edildi. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Kuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pizzacı Cinayetinde Ağır Ceza - Son Dakika

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