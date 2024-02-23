PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Mazlum Mardin Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Mazlum Mardin Türkiye'ye Getirildi

PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Mazlum Mardin Türkiye\'ye Getirildi

PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

23.02.2024 14:10  Güncelleme: 14:15
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PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Mazlum Mardin Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Mazlum Mardin Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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