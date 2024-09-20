PKK'lı Terörist Hudut Karakoluna Teslim Oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütünden kaçan 1 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin Başkale'deki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA