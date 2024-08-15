PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; KK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen A.F. yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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