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PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; KK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen A.F. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.