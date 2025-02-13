PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' İddiaları ile 10 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' İddiaları ile 10 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

PKK'nın metropol illerde etkinliğini artırma amacıyla gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' çerçevesinde, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, terör örgütünün yerel yönetimlere sızma faaliyetlerini kapsamaktadır.

13.02.2025 16:00
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Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Parti tarafından yerel seçim stratejisi olarak belirlenen ve Aralık 2023 tarihinde yayımlanan tutum belgesinde 'Kent Uzlaşısı' gerçekleştirilen görüşmeler, müzakereler ile anlaşma sağlanan il veya ilçelerde aday göstermeme, kendi adayını farklı partiler bünyesinde aday gösterme ve belediye meclislerinde kontenjan elde etme gibi yöne gidildiği tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde 'kent uzlaşısı' formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlenmişti. Sözde bu formül ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu ve özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların, örgütün taban örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında örgütün 'kent uzlaşısı' kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları öne sürülen ve bu çerçevede seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları iddia edilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G. ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli, Beyoğlu Meclis Üyeleri ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı 1 sivil şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri de tamamlanan şüpheliler, daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' İddiaları ile 10 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' İddiaları ile 10 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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