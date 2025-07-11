PKK'nın tarihi lâğvı: Silahlar bırakıldı - Son Dakika
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PKK'nın tarihi lâğvı: Silahlar bırakıldı

PKK\'nın tarihi lâğvı: Silahlar bırakıldı
11.07.2025 16:03
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PKK'nın kuruluşunun 1978'de başladığı Lice'de, 2025'te silahlar bırakıldı. Tarihi bir dönüşüm yaşanıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA), terör örgütü PKK'nın kurulduğu yer olan Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Mahallesindeki barakayı görüntüledi. 1978 yılında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve arkadaşları tarafından kurularak silahlı eyleme başlayan PKK, 2025 yılında bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yaktı.

27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Mahallesinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan önderliğinde 22 kişinin toplandığı kongre silahlı eylemlerine başlamıştı, bugün ise Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK militanları Öcalan'ın çağrısına kulak vererek silahlarını bıraktı.

Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akbaş, "Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. 1978 yılında Fisovasında başlayan PKK'nın kuruluşunun 11 Temmuz 2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle müthiş bir mutluluk içerisindeyiz. Artık silahlı çatışmalar olmayacak, annelerimiz ağlamayacak, çocuklarımız yetim kalmayacaktır. Ben bu sürece öncülük eden herkese, emeği geçen herkese konuşmamdan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tarihi bir adım çok heyecanlandık gerçekten bu görsel medyada o canlı yayını izlerken gözlerimiz doldu, bu mutluluk anlatılamaz, kelimeler yetmez buna" dedi.

50 yılı aşkın bir süreç yaşadıklarını ve bölgenin çatışmalı bir ortam yaşadığını belirten Akbaş, "Çocuklarımız artık okullarıyla, kitaplarıyla buluşacak, gençlerimiz işle buluşacak, kadınlarımız üretime katılacak dolayısıyla potansiyelimiz yeniden keşfedilecek yeniden ortaya çıkacak. Artık biz Türkiye'de üretim üssü olacağız yani bu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu bereketli Mezopotamya toprakları artık üretim merkezi olacak. Batı illerinin yükünü hafifleteceğiz onların yükünü alacağız artık sermaye ve beyin göçü vermeyeceğiz buda çok önemli bir şey. Artık insanlar kendi topraklarında kalacak sermaye ve beyin artık kendi topraklarında kalacaktır. Biz bu tarihi fırsatı iyi değerlendireceğiz tabi bunun yanında devlet şefkat elini de gösterecek, adaletinin yeniden tesis edecek. Bu işi güçlendirmek için birilerinin sabote fırsat vermemesi için herkese bir şey bir görev var. Bütün insanlara kurumlara bu işi başlatan yapan STK'lara herkesin bu işe sahip çıkması lazım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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