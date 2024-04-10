PKK Terör Örgütü Üyesi Fransa\'dan Türkiye\'ye Getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fransa'da yaşadığı tespit edilen PKK terör örgütü üyesi Mehmet Kopal'ın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne bir darbe daha vurulduğu belirtilerek, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile
Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak, 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi. - ANKARA
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, araçta başka kişi olup olmadığı ise araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı bir adam, bayram namazını kılarken fenalaşarak hayatını kaybetti. Camide namaz sırasında rahatsızlanan adam için sağlık ekipleri müdahale etti, ancak tüm çabalara rağmen adam kurtarılamadı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafik kazalarını önlemek için 9 günlük tatilde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi konularda yapılan denetimlerde 7 bin 825 araç denetlenirken 904 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Sürücülere araçta cep telefonu kullanımının riskleri ve alkollü araç kullanımının sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bursa'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram, hayatını kaybetti.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çember operasyonu kapsamında, 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. isimli şahıs, Şehitkamil İlçesi'nde bir bağ evinde yakalandı. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkari'nin Durankaya beldesinde yaşanan sel felaketi sonucunda, dereye düşen bir vatandaş hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Üzüm isimli vatandaşın ayağının kayması sonucu dereye düştüğü ve sel sularıyla sürüklenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Üzüm'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından Durankaya beldesinde defnedilecek.
ABD'nin en zengin şehirlerinden biri olan Seattle'da fuhuşun olağanüstü artışı dikkat çekiyor. Gündüzleri bile kadınların her köşe başında müşterilerini beklediği görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, salamura peyniri dolu bir bidon içerisinde 70 gram preslenmiş toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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