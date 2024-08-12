Polatlı'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin ön rapor tamamlandı - Son Dakika
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Polatlı'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin ön rapor tamamlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiyle ilgili bilirkişi heyeti ön raporunu tamamladı. Şoförün kurallara uymadığı belirtilen raporda, otobüsün teknik arıza ve kusurunun görülmediği ifade edildi.

12.08.2024 23:47
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Polatlı'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin ön rapor tamamlandı

Bilirkişi heyeti, 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında ön raporunu sundu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 kişinin öldüğü 30 kişinin de yaralandığı trafik kazasında inceleme yapan bilirkişi heyeti ön raporunu tamamladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Olukpınar Köyü mevkiinde, Çetin Karayel kontrolündeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait Mercedes marka 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü köprü ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Bayar ailesinden Dilan Bayar (31), Muhammet Ozan Bayar ve otobüs şoförü Çetin Karayel'inde içerisinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişide yaralandı. Ardından kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyet oluşturuldu. Bilirkişi tarafından Başsavcılığa sunulan ön raporda, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği belirtilen şoför Karayel'in doğrudan etkisinin olduğundan bahsedildi.

Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının da incelendiği raporda otobüsün teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, buna ilişkin Başsavcılığa sunulacak olan asıl raporda detaylı şekilde yer alacağı bilirkişi heyeti tarafından aktarıldı.

Raporda otobüsün Doğubayazıt çıkışından, kazanın gerçekleştiği Olukpınar mevkiine kadar ki kayıtları ve otobüsün durakladığı dinlenme tesislerinin görüntülerini detaylı şekilde incelendiği bilgisi yer aldı. Ankara'da son olarak Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntüleri incelenen otobüsün, son olarak kaza yapmadan 10 dakika önce 04.50'de görüntülendiği kaydedildi. Bilirkişi heyetinin otobüsü ayrıntılı şekilde incelemesinin ardından, Batı Başsavcılığına asıl raporu sunacağı belirtildi.

'7 kişinin hayati tehlikesi var'

Sağlık birimlerinden elde edilen bilgiye göre ise kaza sonrası 2 kişinin entübe olması sebebiyle yoğun bakıma alındığı kaydedilirken 7 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza sonrası 3 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel kontrolündeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait Mercedes marka 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Polatlı'nın Olukpınar köyü mevkiinde yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Bayar ailesinden Dilan Bayar (31), Muhammet Ozan Bayar ve otobüs şoförü Çetin Karayel'inde içerisinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Cenazelerden 5'i uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla ve ağıtlarla karşılanan cenazeler, toprağa verilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin ön rapor tamamlandı - Son Dakika

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