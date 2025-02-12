Polatlı'da Efekli Kadın Aracıyla Yaya Çarptı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kadın, eşiyle tartıştıktan sonra öfkeyle bindiği araçta yanlışlıkla vitesi geri alarak sokaktan geçen bir vatandaşa çarptı.

Polatlı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Necatibey Caddesi'nde bulunan bir baharat dükkanında yaşanan tartışma, trajik bir kazaya neden oldu. İşletme sahibi T.B. ile eşi E.B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın ardından öfkeli bir şekilde aracına binen E.B. isimli kadın, uzaklaşmak isterken vitesi yanlışlıkla geriye taktı. O esnada E.B., kaldırımda yürüyen M.B. adlı kadına çarptı.

Ezdiği kadına bakıp güldü

Öte yandan yaşanan olayın ardından kadının ezdiği kadına bakıp gülmesi ise tepki çekti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan M.B.'yi Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü E.B. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Eşinin neden olduğu kazayı gören T.B. ise büyük bir şok yaşayarak baygınlık geçirdi. Yaralı kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA