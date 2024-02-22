Polatlı'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Polatlı'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Polatlı\'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde aralarında husumet olan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Tartışma sırasında Ahmet Nuri Ö., yanındaki tabancayla ateş açarak Muhammet D. ve iki sivil vatandaşı yaraladı. Polis ekipleri, olay yerine yakın olan Ahmet Nuri Ö.'yü gözaltına aldı. Yaralılardan Muhammet D.'nin durumu ağır.

22.02.2024 19:27  Güncelleme: 19:28
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde aralarında husumet olan iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde husumetli olan Ahmet Nuri Ö. ve Muhammet D. karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Nuri Ö., yanındaki tabancayla rasgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar Muhammet D.'ye ve cadde üzerinde evlerine gitmekte olan 8 yaşındaki M.D. ve Y.Ç.'ye isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti. Olay yerine yakın olan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yunus ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Ahmet Nuri Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralılardan Muhammet D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ahmet Nuri, Polatlı, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polatlı'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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