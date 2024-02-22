Ankara'nın Polatlı ilçesinde aralarında husumet olan iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde husumetli olan Ahmet Nuri Ö. ve Muhammet D. karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Nuri Ö., yanındaki tabancayla rasgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar Muhammet D.'ye ve cadde üzerinde evlerine gitmekte olan 8 yaşındaki M.D. ve Y.Ç.'ye isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti. Olay yerine yakın olan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yunus ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Ahmet Nuri Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Yaralılardan Muhammet D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Polatlı'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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