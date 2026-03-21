Polatlı'da Komşular Arasında İki Kavga: 3 Yaralı
Polatlı'da Komşular Arasında İki Kavga: 3 Yaralı

21.03.2026 00:51
Ankara'nın Polatlı ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, polis müdahale etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde komşular arasında 3 buçuk saat arayla iki kez kavga çıktı. 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga, kısa süreli sakinliğin ardından gece saatlerinde yeniden başladı. Edinilen bilgilere göre, ilk kavga saat 18.00 sıralarında Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan iki komşu arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin araya girmesi sonucu kavga sona erdi. Ardından yaklaşık 3 buçuk saat sonra, saat 21.30 sıralarında taraflar arasında ikinci kez sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Polatlı, Ankara, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

